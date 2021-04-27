О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался "Черный Абдулла" из фильма "Белое солнце пустыни"

Скончался "Черный Абдулла" из фильма "Белое солнце пустыни" В ноябре прошлого года К.Кавсадзе заразился коронавирусом В возрасте 85 лет скончался известный грузинский актер кино и театра Кахи Кавсадзе. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в театре Руставели. В ноябре прошлого года К.Кавсадзе
В регионе
27 апреля 2021 г. 14:47
Скончался Черный Абдулла из фильма Белое солнце пустыни

В возрасте 85 лет скончался известный грузинский актер кино и театра Кахи Кавсадзе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в театре Руставели.

В ноябре прошлого года К.Кавсадзе заразился коронавирусом. Он был выписан домой после выздоровления, однако его состояние вновь ухудшилось. Последние две недели актер получал лечение в Тбилисской университетской клинике №1.

Грузинский актер театра и кино создал блестящие образы. Он больше известен ролью Черного Абдуллы из знаменитого фильма "Белое солнце пустыни".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Actor starring in White Sun of the Desert passes away
Версия на азербайджанском языке “Səhranın bəyaz günəşi” filminin “Qara Abdulla”sı vəfat etdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

В грузинском поселке, где проживают азербайджанцы, проводится спецоперация
В грузинском поселке, где проживают азербайджанцы, проводится спецоперация
27 апреля 2021 г. 15:24
МИД Украины объявил персоной нон грата консула России в Одессе
МИД Украины объявил персоной нон грата консула России в Одессе
27 апреля 2021 г. 15:07
Избран новый председатель парламента Грузии
Избран новый председатель парламента Грузии
27 апреля 2021 г. 14:35
Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО
Россия и Таджикистан создают единую систему ПВО
27 апреля 2021 г. 14:13
В отношении замглавы Генштаба Армении избрана мера пресечения
В отношении замглавы Генштаба Армении избрана мера пресечения
27 апреля 2021 г. 13:03
Делегация Туркменистана примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Делегация Туркменистана примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
27 апреля 2021 г. 12:41
В Грузии зарегистрировано 1 578 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии зарегистрировано 1 578 новых случаев заражения коронавирусом
27 апреля 2021 г. 11:29
В Грузии начинается регистрация на вакцинацию китайской вакциной
В Грузии начинается регистрация на вакцинацию китайской вакциной
27 апреля 2021 г. 10:16
Чернобыль многое высветил в характере Горбачева: нерешительность, боязнь правды
Чернобыль многое высветил в характере Горбачева: нерешительность, боязнь правды
27 апреля 2021 г. 09:31
Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США
Bloomberg: Турция денонсирует оборонный договор с США
27 апреля 2021 г. 05:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi