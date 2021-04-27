Скончался "Черный Абдулла" из фильма "Белое солнце пустыни"

В ноябре прошлого года К.Кавсадзе заразился коронавирусом В возрасте 85 лет скончался известный грузинский актер кино и театра Кахи Кавсадзе. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в театре Руставели. В ноябре прошлого года К.Кавсадзе

В возрасте 85 лет скончался известный грузинский актер кино и театра Кахи Кавсадзе.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в театре Руставели.

В ноябре прошлого года К.Кавсадзе заразился коронавирусом. Он был выписан домой после выздоровления, однако его состояние вновь ухудшилось. Последние две недели актер получал лечение в Тбилисской университетской клинике №1.

Грузинский актер театра и кино создал блестящие образы. Он больше известен ролью Черного Абдуллы из знаменитого фильма "Белое солнце пустыни".