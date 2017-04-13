Скончался бывший вице-спикер парламента Грузии 

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Бывший вице-спикер парламента Грузии, один из основателей строительной компании "Центр поинт групп" Вахтанг Рчеулишвили скончался в возрасте 63 лет, сообщает Report со ссылкой на телекомпанию Rustavi2.

Вахтанга Рчеулишвили госпитализировали несколько недель назад в Научно-исследовательский институт клинической медицины, известный как Клиника Тодуа, из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Позже врачи диагностировали у него опухоль.

Рчеулишвили родился 1 января 1954 года в Тбилиси. Физик по образованию в 1979-1982 годах был вице-президентом Клуба молодых ученых. В 1982-1984 годах был руководителем группы лекторов ЦК Компартии. В политику Рчеулишвили пришел после распада Советского Союза. В 1992-1995 годах занимал пост вице-спикера парламента Грузии. В августе 1995 года находился в машине вместе с президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, когда на последнего было совершено покушение во дворе на то время здания парламента в Тбилиси на проспекте Руставели.