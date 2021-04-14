Скончался бывший премьер-министр Турции

Й.Акбулут родился в 1935 году в городе Арзинджан

Скончался член Консультативного совета при президенте Турции, экс-премьер-министр страны, бывший председатель парламента Йылдырым Акбулут.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, он скончался 14 апреля в возрасте 86 лет в больнице Университета Анкары, где проходил лечение.

Й.Акбулут родился в 1935 году в городе Арзинджан. Окончил юридический факультет Стамбульского университета. В 1984-1987 годах был министром внутренних дел в правительстве Тургута Озала.

В 1987-1989 годах Й.Акбулут занимал должность председателя Великого национального собрания Турции. После избрания Т.Озала президентом страны, он являлся председателем Партии "Ана Ветен" и в 1989-91 годах занимал пост премьер-министра Турции.

Также в 1999-2000 годах он повторно занимал пост председателя Великого национального собрания Турции.