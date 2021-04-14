О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался бывший премьер-министр Турции

Скончался бывший премьер-министр Турции Й.Акбулут родился в 1935 году в городе Арзинджан
В регионе
14 апреля 2021 г. 19:23
Скончался бывший премьер-министр Турции

Скончался член Консультативного совета при президенте Турции, экс-премьер-министр страны, бывший председатель парламента Йылдырым Акбулут.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, он скончался 14 апреля в возрасте 86 лет в больнице Университета Анкары, где проходил лечение.

Й.Акбулут родился в 1935 году в городе Арзинджан. Окончил юридический факультет Стамбульского университета. В 1984-1987 годах был министром внутренних дел в правительстве Тургута Озала.

В 1987-1989 годах Й.Акбулут занимал должность председателя Великого национального собрания Турции. После избрания Т.Озала президентом страны, он являлся председателем Партии "Ана Ветен" и в 1989-91 годах занимал пост премьер-министра Турции.

Также в 1999-2000 годах он повторно занимал пост председателя Великого национального собрания Турции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Former Turkish PM dies at age of 86
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin keçmiş baş naziri vəfat edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Пашинян назвал сроки отставки с поста премьера
Пашинян назвал сроки отставки с поста премьера
14 апреля 2021 г. 18:32
Температура в Москве побила рекорд 59-летней давности
Температура в Москве побила рекорд 59-летней давности
14 апреля 2021 г. 17:49
Финляндия заявила о готовности организовать встречу лидеров России и США
Финляндия заявила о готовности организовать встречу лидеров России и США
14 апреля 2021 г. 14:29
Президент Армении посетит Грузию 
Президент Армении посетит Грузию 
14 апреля 2021 г. 13:33
Турция успешно испытала новую ракету
ВидеоТурция успешно испытала новую ракету
14 апреля 2021 г. 12:47
Пашинян: Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта 102-й базы
Пашинян: Армения и Россия обсуждают создание опорного пункта 102-й базы
14 апреля 2021 г. 12:46
6 депутатов парламента Грузии подали в отставку из правящей партии
6 депутатов парламента Грузии подали в отставку из правящей партии
14 апреля 2021 г. 12:44
Захарова: Политической подоплёки в приостановке авиарейсов между Турцией и Россией нет
Захарова: Политической подоплёки в приостановке авиарейсов между Турцией и Россией нет
14 апреля 2021 г. 12:23
Задержанный за убийство Али Гейдарова признал вину
Задержанный за убийство Али Гейдарова признал вину
14 апреля 2021 г. 11:41
В Грузии зарегистрировано 1 085 новых случаев заражения коронавирусом 
В Грузии зарегистрировано 1 085 новых случаев заражения коронавирусом 
14 апреля 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi