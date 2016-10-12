Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Скончался бывший министр финансов Турции Камал Унакытан.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш.

По его словам, 70-летний экс-министр умер в больнице, где получал лечение.

Напомним, что К.Унакытан родился в 1946 году в селе Домурджалы района Сулоглу в Эдирне. В 2002-2009 гг. занимал пост министра финансов Турции. В последние годы К.Унакытан страдал заболеваниями сердца и почек.