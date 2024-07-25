О нас

Скончались еще двое из восьми пострадавших при ЧП на ферросплавном заводе Казахстана

Скончались еще двое из восьми пострадавших при ЧП на ферросплавном заводе Казахстана В больнице Караганды (Казахстан) скончались еще два пострадавших при выбросе пламени на ферросплавном заводе YDD Corporation. Всего число скончавшихся возросло до четырех человек. Четыре человека остаются в тяжелом состоянии.
В регионе
25 июля 2024 г. 10:06
Скончались еще двое из восьми пострадавших при ЧП на ферросплавном заводе Казахстана

В больнице Караганды (Казахстан) скончались еще два пострадавших при выбросе пламени на ферросплавном заводе YDD Corporation. Всего число скончавшихся возросло до четырех человек. Четыре человека остаются в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказано в сообщении предприятия.

Умершими были механик плавильного цеха Адамчук Дмитро и мастер службы главного механика Жетписбаев Толеген.

Несколько часов назад скончался 25-летний Ерулан Казкен, который работал на заводе технологом.

Два дня назад от полученных ожогов скончался Музафар Исмаилов. Его похоронили в селе Умиткер в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Отметим, что 20 июля на предприятии произошел внезапный выброс пламени на печи ферросплавного завода. В результате ЧП пострадали восемь работников предприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию
Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию
25 июля 2024 г. 11:01
Иран и Армения договорились о крупных поставках оружия на 500 млн долларов
Иран и Армения договорились о крупных поставках оружия на 500 млн долларов
25 июля 2024 г. 10:53
Путин и Асад провели переговоры в Кремле
Путин и Асад провели переговоры в Кремле
25 июля 2024 г. 10:10
Нормализацию отношений между Баку и Ереваном обсудят на заседании Совета нацбезопасности Турции
Нормализацию отношений между Баку и Ереваном обсудят на заседании Совета нацбезопасности Турции
25 июля 2024 г. 09:22
В России потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб
В России потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб
25 июля 2024 г. 08:45
В России восемь человек отравились шаурмой 
В России восемь человек отравились шаурмой 
25 июля 2024 г. 07:53
Кобахидзе: К 2030 году бедность в Грузии почти обнулится
Кобахидзе: К 2030 году бедность в Грузии почти обнулится
25 июля 2024 г. 01:33
В Армении трактор подорвался на мине, есть пострадавший
В Армении трактор подорвался на мине, есть пострадавший
24 июля 2024 г. 21:02
ЦИК Грузии зарегистрировал 13 партий для участия в парламентских выборах
ЦИК Грузии зарегистрировал 13 партий для участия в парламентских выборах
24 июля 2024 г. 17:21
Глава ФСБ РФ: Подорвавший автомобиль в Москве сбежал в Турцию
Глава ФСБ РФ: Подорвавший автомобиль в Москве сбежал в Турцию
24 июля 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi