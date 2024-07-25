Скончались еще двое из восьми пострадавших при ЧП на ферросплавном заводе Казахстана

В больнице Караганды (Казахстан) скончались еще два пострадавших при выбросе пламени на ферросплавном заводе YDD Corporation. Всего число скончавшихся возросло до четырех человек. Четыре человека остаются в тяжелом состоянии.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказано в сообщении предприятия.
Умершими были механик плавильного цеха Адамчук Дмитро и мастер службы главного механика Жетписбаев Толеген.
Несколько часов назад скончался 25-летний Ерулан Казкен, который работал на заводе технологом.
Два дня назад от полученных ожогов скончался Музафар Исмаилов. Его похоронили в селе Умиткер в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
Отметим, что 20 июля на предприятии произошел внезапный выброс пламени на печи ферросплавного завода. В результате ЧП пострадали восемь работников предприятия.