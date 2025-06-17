Скандальный проект об "откупе" от службы не включили в повестку сессии НС Армении

Скандальный законопроект об "откупе" от армейской службы не включили в повестку очередной сессии парламента Армении.

Скандальный законопроект об "откупе" от армейской службы не включили в повестку очередной сессии парламента Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе сегодняшнего заседания правящая фракция "Гражданский договор" почти всем составом выступила против, за исключением вице-спикера Акопа Аршакяна. Против включения проголосовал даже автор проекта, провластный депутат Айк Саркисян.

Документ до этого получил отрицательное заключение в комиссии по обороне.

Напомним, правительство Армении еще 22 мая дало положительное заключение по проекту, предложенному Саркисяном. В обновленной версии за один месяц минимальной службы (учебный курс) предлагается взимать 24 млн драмов (около $62 тыс.), за четырехмесячную службу в учебной части — 18 млн драмов (около $46 тыс.). Проект также подвергся критике со стороны правозащитников. Действующий омбудсмен Анаит Манасян и бывший — Арман Татоян, заявили, что инициатива нарушает принципы Конституции и создает условия для социальной несправедливости. Манасян призвала решать поставленные задачи более сбалансированными способами, учитывая соотношение между правами человека и интересами национальной безопасности.