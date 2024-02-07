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Скандально известный ведущий Fox News взял интервью у Путина

Скандально известный ведущий Fox News взял интервью у Путина Скандально известный бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского.
В регионе
7 февраля 2024 г. 02:26
Скандально известный ведущий Fox News взял интервью у Путина

Скандально известный бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву.

Как передает Report, об этом заявил он на сайте tuckercarlson.com, а также Newsweek.

"Мы в Москве этой ночью. Здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Мы сделаем это вскоре", - сказал Карлсон.

Он подчеркнул, что готовился к интервью с Путиным несколько месяцев.

Бывший телеведущий отметил, что оно выйдет на его сайте tuckercarlson.com. По его словам, Илон Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным на платформе X (Twitter).

Кроме того, Карлсон заявил, что попросил об интервью Зеленского - и надеется, что президент Украины примет это предложение.

Перед этим российские СМИ сообщили, что Карлсон посетил российскую столицу, где его видели в Большом театре. Телеграм-канал Mash написал, что Карлсон прилетел в Москву через Стамбул 1 февраля.

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что Карлсон "получил то, что хотел", намекая на интервью с Путиным.

Такер Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

CNN отмечал, что Карлсон был главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале.

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