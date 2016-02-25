СК России: За коррупционные преступления расследуются дела в отношении 4 генералов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Следственный комитет России расследует уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении четырех высших офицеров (генералы и адмиралы).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на расширенной коллегии Главного военного следственного управления СК России заявил его руководитель Александр Сорочкин.

"За 5 лет существования Следственного комитета военными следственными органами направлены в суд 22 уголовных дела в отношении высших офицеров российских министерств и ведомств, 3 из которых - в 2015 году. В настоящее время в производстве военных следователей находятся уголовные дела в отношении 4 лиц указанной категории. Все они подозреваются в совершении коррупционных преступлений", - заявил Сорочкин.