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СК установил более 20 подозреваемых, участвовавших в беспорядках в Дагестане

СК установил более 20 подозреваемых, участвовавших в беспорядках в Дагестане Следственный комитет (СК) России установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Дагестане.
В регионе
3 ноября 2023 г. 16:04
СК установил более 20 подозреваемых, участвовавших в беспорядках в Дагестане

Следственный комитет (СК) России установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Дагестане.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых - активных участников массовых беспорядков. По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни млн рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, проведено свыше 50 обысков.

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