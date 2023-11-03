СК установил более 20 подозреваемых, участвовавших в беспорядках в Дагестане

Следственный комитет (СК) России установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Дагестане.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.
"К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых - активных участников массовых беспорядков. По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни млн рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, проведено свыше 50 обысков.