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СК России спустя 19 лет установил личность боевика, совершившего теракт в Беслане

СК России спустя 19 лет установил личность боевика, совершившего теракт в Беслане Следственный комитет РФ установил личность одного из пяти ранее неопознанных боевиков, участвовавших в захвате школы в Беслане в 2004 году.
В регионе
1 сентября 2023 г. 04:48
СК России спустя 19 лет установил личность боевика, совершившего теракт в Беслане

Следственный комитет РФ установил личность одного из пяти ранее неопознанных боевиков, участвовавших в захвате школы в Беслане в 2004 году.

Как передает Report, об этом "Известиям" сообщил старший следователь по особо важным делам СК по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) Альберт Хасауов.

Ликвидированным террористом, который значился в следственных документах как "боевик № 11", оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.

"Расследование этого уголовного дела не прекращалось и не приостанавливалось до настоящего времени. До сих пор проводятся оперативно-следственные мероприятия", - рассказал А.Хасауов.

Отмечается, что личность Парчиева установили еще в мае 2023 года. В СК поступила информация от оперативных служб о том, что его отпечатки совпали с правонарушителем, задержанным в 2002 году в Москве. В ходе расследования были найдены и допрошены родственники Парчиева, а также проведена генетическая экспертиза. Результаты подтвердили личность неопознанного боевика.

"Единственный выживший боевик Нурпаши Кулаев опознал его", - добавил сотрудник СК РФ.

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