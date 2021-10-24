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СК России потребовал дополнительных мер по выдаче Тельмана Исмаилова

СК России потребовал дополнительных мер по выдаче Тельмана Исмаилова Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал принять дополнительные меры к выдаче из Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова.
В регионе
24 октября 2021 г. 14:32
СК России потребовал дополнительных мер по выдаче Тельмана Исмаилова
Тельман Исмаилов

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал принять дополнительные меры к выдаче из Черногории бизнесмена азербайджанского происхождения Тельмана Исмаилова.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщается на сайте ведомства.

Поручение Бастрыкин адресовал подчиненным из управления правового обеспечения и международного сотрудничества СКР, также поспособствовать выдаче должны Генеральная прокуратура и МИД России.

В СКР подчеркнули, что тяжкие и особо тяжкие преступления, инкриминируемые Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, и отвечать за них он должен по российским законам. Доказательства, собранные следствием, подтверждают причастность бизнесмена к убийству двух предпринимателей, похищению человека и незаконному обороту оружия, добавили в ведомстве.

Кроме того, в СКР заявили, что "озвученные в СМИ формулировки о предоставлении политического убежища в Черногории фигуранту уголовного дела вызывают недоумение", так как речь идет об общеуголовных преступлениях.

Ранее Следственный комитет России потребовал разобраться в основаниях отказа Черногории в выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Балканская страна предоставила ему политическое убежище и освободила из местной тюрьмы, где он содержался под стражей в ожидании экстрадиции в Россию.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya İstintaq Komitəsi Telman İsmayılovun ekstradisiyası üçün əlavə tapşırıqlar verib

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