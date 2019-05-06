Следственный комитет России назвал основные причины крушения самолета в Шереметьево

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Следствие рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель Следственный комитет (СК) России Светлана Петренко журналистам.

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в столичном аэропорту Шереметьево.

Напомним, 41 человек погиб при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево накануне.