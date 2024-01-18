СК РФ заочно предъявил обвинение 68 иностранцам, воевавшим на стороне Украины

СК России заочно предъявил обвинение еще почти 70 иностранным гражданам, которые воюют на стороне Украины.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", всего ведомство расследует дела в отношении почти 600 граждан других стран, принимающих участие в боевых действиях в Украине.
В СК РФ сообщили о том, что в рамках уголовного дела в связи с иностранцами, воюющими на стороне Украины, получены дополнительные материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из семи государств.
Всего, по данным ведомства, в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран, большинство из них - граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.