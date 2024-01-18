О нас

СК РФ заочно предъявил обвинение 68 иностранцам, воевавшим на стороне Украины

СК РФ заочно предъявил обвинение 68 иностранцам, воевавшим на стороне Украины СК России заочно предъявил обвинение еще почти 70 иностранным наемникам.
В регионе
18 января 2024 г. 12:27
СК РФ заочно предъявил обвинение 68 иностранцам, воевавшим на стороне Украины

СК России заочно предъявил обвинение еще почти 70 иностранным гражданам, которые воюют на стороне Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", всего ведомство расследует дела в отношении почти 600 граждан других стран, принимающих участие в боевых действиях в Украине.

В СК РФ сообщили о том, что в рамках уголовного дела в связи с иностранцами, воюющими на стороне Украины, получены дополнительные материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из семи государств.

Всего, по данным ведомства, в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран, большинство из них - граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian Investigative Committee charges in absentia 68 foreigners who fought Russia on Ukraine's behalf

Экслюзивные новости

В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: Украина не ведет никаких переговоров с Россией
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: Украина не ведет никаких переговоров с Россией
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi