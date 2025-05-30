СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 17 человек за легализацию мигрантов

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю раскрыли сообщество, занимавшееся организацией незаконной миграции. Уголовное дело возбуждено в отношении 17 его участников.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю раскрыли сообщество, занимавшееся организацией незаконной миграции. Уголовное дело возбуждено в отношении 17 его участников.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, преступное сообщество организовал директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН им. Патриса Лумумбы. К деятельности сообщества также были причастны сотрудники центра. Под видом организации экзаменов по русскому языку, истории и законодательства России подозреваемые способствовали незаконному нахождению мигрантов на территории страны.

Участники сообщества действовали в Москве, в Пермском крае, а также в Тульской и Самарской областях в период с 2021 по 2024 год. Они находили иностранцев без гражданства и фальсифицировали документы об их уровне знаний. Так мигрантам помогали получать разрешение на работу, временное проживание, вид на жительство и гражданство РФ. Всего члены сообщества незаконно легализовали нахождение в России как минимум 200 иностранцев, говорится в заявлении.

Двух организаторов сообщества заключили под стражу. Остальным избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Следователи и криминалисты продолжают сбор доказательств.