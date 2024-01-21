СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами в Афганистане

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами в Афганистане.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ведомстве.

"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек)", - говорится в сообщении.

Следователи СК при расследовании будут взаимодействовать с МИД РФ.

Напомним, что самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации, вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров.