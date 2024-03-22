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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холл"

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холл" В Московской области возбуждено уголовное дело о теракте в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл".
В регионе
22 марта 2024 г. 23:30
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в Крокус Сити Холл

В Московской области возбуждено уголовное дело о теракте в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Как передает Report, информацию передает официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.

"ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области. По факту происшествия в концертном зале „Крокус Сити Холл“ Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в telegram-канале "Следком". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.

В концертном зале "Крокус-Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба. Позднее загорелась крыша здания. Сообщается о погибших и пострадавших. На месте происшествия работают бригады скорой помощи. В Москве введен план "Сирена".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya İstintaq Komitəsi terrorçuluq maddəsi üzrə cinayət işi açıb

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