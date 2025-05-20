СК РФ: Ущерб от теракта в "Крокусе" составил $75 млн

Ущерб от теракта в "Крокус-Сити Холле" составляет без малого ₽6 млрд (около $75 млн по текущему курсу).

Ущерб от теракта в "Крокус-Сити Холле" оценивается в 6 млрд российских рублей (около $75 млн по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет РФ.

"Общий ущерб от террористической атаки на "Крокус" составил почти 6 млрд рублей", - говорится в презентации СКР, представленной на выступлении главы ведомства Александра Бастрыкина на ХШ Петербургском международном юридическом форуме.

Отметим, что 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холл" в Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. В результате погибли более 140 человек. Потерпевшими признано 1700 человек.