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СК РФ: Ущерб от теракта в "Крокусе" составил $75 млн

СК РФ: Ущерб от теракта в "Крокусе" составил $75 млн Ущерб от теракта в "Крокус-Сити Холле" составляет без малого ₽6 млрд (около $75 млн по текущему курсу).
В регионе
20 мая 2025 г. 16:34
СК РФ: Ущерб от теракта в Крокусе составил $75 млн

Ущерб от теракта в "Крокус-Сити Холле" оценивается в 6 млрд российских рублей (около $75 млн по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет РФ.

"Общий ущерб от террористической атаки на "Крокус" составил почти 6 млрд рублей", - говорится в презентации СКР, представленной на выступлении главы ведомства Александра Бастрыкина на ХШ Петербургском международном юридическом форуме.

Отметим, что 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холл" в Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. В результате погибли более 140 человек. Потерпевшими признано 1700 человек.

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Версия на английском языке Russian Investigative Committee: Crocus terror attack caused nearly $75M in damage
Версия на азербайджанском языке Rusiya İstintaq Komitəsi: "Crocus"da terror aktı nəticəsində 75 milyon dollar ziyan dəyib

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