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СК РФ: Тела погибших с разбившегося в Хабаровском крае вертолета изъяли с места крушения

СК РФ: Тела погибших с разбившегося в Хабаровском крае вертолета изъяли с места крушения Тела погибших членов экипажа и технических специалистов с вертолета, который разбился в Хабаровском крае 14 июля, изъяли с места крушения.
В регионе
24 июля 2025 г. 13:09
СК РФ: Тела погибших с разбившегося в Хабаровском крае вертолета изъяли с места крушения

Тела погибших членов экипажа и технических специалистов с вертолета, который разбился в Хабаровском крае 14 июля, изъяли с места крушения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев.

"Безусловно, все [изъято], что смогли обнаружить", - сказал он.

По его словам, фрагменты вертолета, которые необходимы для доказательственной базы, с места должен изъять за свой счет владелец.

"А те фрагменты тел, тела либо личные вещи и все предметы, в том числе багаж пассажиров, мы, безусловно, все изымаем, осматриваем и возвращаем собственникам либо родственникам", - отметил Ануфриев.

Вертолет Ми-8Т, на борту которого находились пять человек - три члена экипажа и два технических специалиста - сотрудники авиакомпании "Взлет", пропал 14 июля. Он выполняя рейс по маршруту Чумикан - Охотск - Магадан и возвращаясь после ремонта в постоянное место дислокации. В назначенное время экипаж не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал. Затем обломки вертолета нашли в районе мыса Гадикан в 130 км от поселка Охотск Хабаровского края на сопке, высота которой 1,5 тыс. метров. Тогда на месте обломков вертолета были обнаружены тела 5 человек.

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