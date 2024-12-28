В Твери отец подозревается в убийстве своих четверых малолетних детей

Следственный комитет (СК) России подтвердил возможную причастность к убийству четырех детей под Тверью их отца. После случившегося мужчина причинил себе ножевое ранение, он госпитализирован.

Следственный комитет (СК) России подтвердил возможную причастность к убийству четырех детей под Тверью их отца. После случившегося мужчина нанес себе ножевое ранение, он госпитализирован.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В совершении преступления подозревается отец малолетних, который после случившегося причинил себе ножевое ранение. В настоящее время мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)".