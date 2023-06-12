СК назвал причину пожара в Подмосковье, в котором погибли четыре человека

Уголовное дело по статье о смерти по неосторожности возбуждено после пожара в деревянном доме в Подмосковье, где погибли двое детей и две женщины.

Уголовное дело по статье о смерти по неосторожности возбуждено после пожара в деревянном доме в Подмосковье, где погибли двое детей и две женщины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области, причиной пожара стало короткое замыкание.

"12 июня в ходе тушения пожара в частном доме, расположенном в одной из деревень в Орехово-Зуеве, обнаружены тела двух пожилых женщин и двух детей 2017 года рождения. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. Дело находится на контроле Орехово-Зуевской городской прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве Подмосковья.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты, с участием специалистов проводится осмотр. "По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание", - добавили в ГСУ. По результатам осмотра будет назначен комплекс экспертиз.