СК и ряд других структур обяжут отчитываться перед парламентом Армении

Следственный комитет (СК) Армении, а также ряд других ведомств, ранее не предоставлявших ежегодные отчеты парламенту, будут обязаны это делать. Инициатива внесения соответствующих изменений в Регламент парламента представлена спикером Аленом Симоняном и д

Следственный комитет (СК) Армении, а также ряд других ведомств, ранее не предоставлявших ежегодные отчеты парламенту, будут обязаны это делать. Инициатива внесения соответствующих изменений в Регламент парламента представлена спикером Аленом Симоняном и депутатами Сисаком Габриеляном и Арсеном Торосяном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В настоящее время только правительство ежегодно отчитывается перед парламентом. Некоторые ведомства, не входящие в его состав, этого не делают. Среди таких органов - СК, Антикоррупционный комитет и Комиссия по предупреждению коррупции. Предложение заключается в том, чтобы приглашать руководителей этих структур для отчетов наравне с министрами.