О нас

СК и ряд других структур обяжут отчитываться перед парламентом Армении

СК и ряд других структур обяжут отчитываться перед парламентом Армении Следственный комитет (СК) Армении, а также ряд других ведомств, ранее не предоставлявших ежегодные отчеты парламенту, будут обязаны это делать. Инициатива внесения соответствующих изменений в Регламент парламента представлена спикером Аленом Симоняном и д
В регионе
24 октября 2024 г. 11:24
СК и ряд других структур обяжут отчитываться перед парламентом Армении

Следственный комитет (СК) Армении, а также ряд других ведомств, ранее не предоставлявших ежегодные отчеты парламенту, будут обязаны это делать. Инициатива внесения соответствующих изменений в Регламент парламента представлена спикером Аленом Симоняном и депутатами Сисаком Габриеляном и Арсеном Торосяном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В настоящее время только правительство ежегодно отчитывается перед парламентом. Некоторые ведомства, не входящие в его состав, этого не делают. Среди таких органов - СК, Антикоррупционный комитет и Комиссия по предупреждению коррупции. Предложение заключается в том, чтобы приглашать руководителей этих структур для отчетов наравне с министрами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi