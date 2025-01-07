СК Армении завершил расследование дела по убийству матери сыном

Следственный комитет Армении сообщил о завершении следствия по делу убийства сыном матери.

Следственный комитет Армении сообщил о завершении следствия по делу убийства сыном матери.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, ведомство напомнило, что дело возбудили 15 августа 2024 года. Его завели по пп. 6 и 9 ч. 2 ст.155 УК (убийство близкого родственника с особой жестокостью). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на 20 лет или пожизненное заключение.

СК утверждает, что 15 августа прошлого года Г.Г. убил ножом свою мать Г.К. и скрылся. По данным следствия, сын Г.Г. решил отомстить за то, что по инициативе матери 14 августа оказался в психиатрической больнице и, вернувшись домой, нанес Г.К. почти 27 ножевые ранений, в результате чего она скончалась.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Г.Г. вменяемым.