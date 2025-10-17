СК Армении завел дело на основании записи, в которой фигурирует Гарегин II

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело после публикации записи телефонного разговора архиепископа Натана Ованнисяна и бывшего иерея Агана Ернджакяна.

Как передает Report, об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу СК.

Согласно информации, на записи, предположительно сделанной в октябре 2023 года и в которой упоминался Католикос Всех армян Гарегин II, Ернджакян утверждал, что его и мать принуждали участвовать в акциях протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.

После утечки прокуратура начала проверку, а впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 236 УК Армении - "воспрепятствование или принуждение к проведению либо участию в собрании, а также материальное стимулирование участия или отказа от участия в собрании с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния".