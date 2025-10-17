Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    СК Армении завел дело на основании записи, в которой фигурирует Гарегин II

    В регионе
    • 17 октября, 2025
    • 22:25
    СК Армении завел дело на основании записи, в которой фигурирует Гарегин II

    Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело после публикации записи телефонного разговора архиепископа Натана Ованнисяна и бывшего иерея Агана Ернджакяна.

    Как передает Report, об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу СК.

    Согласно информации, на записи, предположительно сделанной в октябре 2023 года и в которой упоминался Католикос Всех армян Гарегин II, Ернджакян утверждал, что его и мать принуждали участвовать в акциях протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.

    После утечки прокуратура начала проверку, а впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 236 УК Армении - "воспрепятствование или принуждение к проведению либо участию в собрании, а также материальное стимулирование участия или отказа от участия в собрании с использованием властных или служебных полномочий либо обусловленного ими влияния".

    Армения католикос уголовное дело

    Последние новости

    22:40

    Азербайджанский ученый назначена на высокую должность в Университете Радфорд

    Наука и образование
    22:25

    СК Армении завел дело на основании записи, в которой фигурирует Гарегин II

    В регионе
    22:18
    Видео

    Зеленский: Самое главное для Украины - гарантии безопасности

    Другие страны
    22:11

    Трамп считает, что "сможет убедить Путина" прекратить войну в Украине

    Другие страны
    22:05

    Число погибших из-за ливней в Мексике возросло до 72

    Другие страны
    21:49

    В Грузии будут прекращены полномочия судьи Конституционного суда

    В регионе
    21:35
    Фото

    Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX − 2025

    Армия
    21:30

    В ООН не стали комментировать планируемую встречу Трампа и Путина

    Другие страны
    21:22

    Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

    Другие страны
    Лента новостей