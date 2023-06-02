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СК Армении: Выявленный оборот наркотиков через Telegram превысил $7,5 млн

СК Армении: Выявленный оборот наркотиков через Telegram превысил $7,5 млн Оборот наркотиков через соцсеть Telegram в рамках расследуемых уголовных дел превышает 7,5 млн долларов.
В регионе
2 июня 2023 г. 17:23
СК Армении: Выявленный оборот наркотиков через Telegram превысил $7,5 млн

Оборот наркотиков через соцсеть Telegram в рамках расследуемых уголовных дел превышает 7,5 млн долларов.

Как передает Report Sputnik-Армения, об этом заявил глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян во время обсуждения в парламенте отчета об исполнении госбюджета за 2022 год.

По его словам, в 2022 году лишь одним спецподразделением СК было найдено 49 Telegram-каналов, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Еще 3 страницы – в darknet. Обвинение предъявлено 52 гражданам, 35 из них были арестованы.

"Общий оборот в рамках указанных дел составил примерно 2,5 млрд драмов (6,4 млн долларов)", - сказал Кярамян.

В 2023 году найдено уже около 30 подобных каналов в Telegram, сейчас ведется работа по их блокированию. В качестве обвиняемых по этим делам проходят 23 человека.

"Предварительный оборот оценивается в 3 млрд драмов (7,7 млн долларов)", - пояснил Кярамян.

По его словам, это – беспрецедентный показатель, поскольку никогда прежде правоохранительные органы не фиксировали такие результаты.

С другой стороны, Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами, и это снижает эффективность работы.

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