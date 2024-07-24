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СК Армении: Выявлена группировка, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков

СК Армении: Выявлена группировка, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков В Армении выявили группировку, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков.
В регионе
24 июля 2024 г. 13:01
СК Армении: Выявлена группировка, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков

В Армении выявили группировку, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Арестовано три человека.

По данным следствия, 33-летний житель Еревана В.К. был задержан по подозрению в незаконном приобретении наркотиков. В ходе обыска у него было обнаружено 4,7 г наркотиков, расфасованных в 7 пакетах. Экспертиза показала, что это – метамфетамин. В квартире мужчины также было обнаружено еще 25 г метамфетамина и 600 г марихуаны.

Установлено, что он приобрел наркотики у 36-летнего жителя Еревана Х.Д., который вместе со своим 33-летним соседом С.К. закупал большие партии запрещенных веществ, хранил в своей квартире и затем сбывал их.

В квартире Х.Д. было обнаружено 14 фальшивых купюр (100 долларов), а в квартире С.К. – 300 г марихуаны, 20 г метамфетамина, 122 фальшивые купюры (100 долларов), разные приспособления для расфасовки и употребления наркотиков.

С.К. был задержан и доставлен в полицию, при личном обыске у него было найдено 92,7 г марихуаны.

Х.Д. и С.К. обвиняются в незаконном сбыте наркотиков, а В.К. – в приобретении запрещенных веществ.

Предварительное следствие продолжается.

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