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СК Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в Пашиняна

СК Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в Пашиняна Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в премьер-министра Никола Пашиняна.
В регионе
10 апреля 2023 г. 20:42
СК Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в Пашиняна
Никол Пашинян

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поступившим сведениям, 10 апреля, во время посещения премьер-министром Армении поселка Малышка Вайоцдзорской области во дворе одного из частных домов 47-летняя женщина, игнорируя требования полиции, с целью воспрепятствования законной служебной деятельности премьер-министра, попыталась применить в его отношении насилие и бросила в сторону Никола Пашиняна зонт. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на преступление, применение насилия к должностному лицу в целях вмешательства в законную служебную или политическую деятельность должностного лица. Ведется следствие", - отмечается в сообщении СК Армении.

В ведомстве отметили, что женщину задержали и доставили в орган, ведущий производство по делу.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan İstintaq Komitəsi Paşinyana çətir atan qadına qarşı cinayət işi açıb

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