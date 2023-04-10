СК Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в Пашиняна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в премьер-министра Никола Пашиняна.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении женщины, кинувшей зонт в премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По поступившим сведениям, 10 апреля, во время посещения премьер-министром Армении поселка Малышка Вайоцдзорской области во дворе одного из частных домов 47-летняя женщина, игнорируя требования полиции, с целью воспрепятствования законной служебной деятельности премьер-министра, попыталась применить в его отношении насилие и бросила в сторону Никола Пашиняна зонт. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на преступление, применение насилия к должностному лицу в целях вмешательства в законную служебную или политическую деятельность должностного лица. Ведется следствие", - отмечается в сообщении СК Армении.

В ведомстве отметили, что женщину задержали и доставили в орган, ведущий производство по делу.