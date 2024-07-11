СК Армении возбудил уголовное дело в отношении лиц, проникших в воинскую часть

Группа гражданских лиц проникла в одну из воинских частей Минобороны Армении в Сисиане в Сюникской области (Зангезур) для "разборки" - выяснения некоторых вопросов, связанных с солдатом-срочником, близким им человеком.

Группа гражданских лиц проникла в одну из воинских частей Минобороны Армении в Сисиане в Сюникской области (Зангезур) для "разборки" - выяснения некоторых вопросов, связанных с солдатом-срочником, близким им человеком.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что инцидент произошел 7 июля вечером. После того, как по требованию дежурного по части злоумышленники вышли с территории воинской части, у ворот контрольно-пропускного пункта (КПП) они вступили в конфликт с двумя военнослужащими, несущими свою службу на КПП.

Гражданские лица нанесли двум военным удары, а один из нарушителей произвел выстрел в воздух из газового пистолета.

На основании оперативных данных трем жителям Сисиана предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса Армении, они арестованы.