СК Армении возбудил дело против гражданина за призывы в соцсетях к насилию

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против пользователя Facebook, выступающего под именем "Ваан Лорецян", за публичные призывы к насилию.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против пользователя Facebook, выступающего под именем "Ваан Лорецян", за публичные призывы к насилию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в пресс-службе СК.

Сообщается, что в ходе акций в Ереване 19 сентября на данной страничке были опубликованы записи, содержащие очевидные призывы к насилию. В частности, было написано: "Все на площадь, перебить всех снизу до верху", еще одна запись гласила: "Все дружно на площадь, выгнать всех этих".

В настоящее время идет предварительное следствие, принято решение найти и задержать пользователя.

Отметим, что вчера 500 человек начали антиправительственную акцию. Они перекрыли все проезды к площади Республики в центре Еревана. Затем протестующие заблокировали посольство России в Ереване, в связи с чем диппредставительство направило ноту в МИД Армении с целью принятия мер.