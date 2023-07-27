СК Армении возбудил дело по признакам суицида после гибели военнослужащего

Следственный комитет (СК) Армении возбудил дело по факту "доведения до самоубийства во время несения боевого дежурства или боевой службы" военнослужащего Мурада Григоряна.

Следственный комитет (СК) Армении возбудил дело по факту "доведения до самоубийства во время несения боевого дежурства или боевой службы" военнослужащего Мурада Григоряна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба СК.

Накануне Григорян с огнестрельным ранением головы был обнаружен на боевой позиции. Рядом с ним нашли закрепленный за военнослужащим пулемет.

Сформирована следственная группа, ведется предварительное следствие для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего.

Назначены судебно-медицинская, судебно-баллистическая, судебно-трасологическая судебно-генетическая комплексная экспертизы.