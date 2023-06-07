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СК Армении возбудил дело о предполагаемом самоубийстве солдата-срочника

СК Армении возбудил дело о предполагаемом самоубийстве солдата-срочника Следственный комитет Армении возбудил дело по факту смерти военнослужащего.
В регионе
7 июня 2023 г. 16:08
СК Армении возбудил дело о предполагаемом самоубийстве солдата-срочника

Следственный комитет Армении возбудил дело по факту смерти военнослужащего.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил в соцсети пресс-секретарь комитета Гор Абрамян.

Сообщается, что 6 июня в 22:10 бригада скорой помощи доставила в больничный комплекс при Ереванском медицинском университете солдата-срочника с ножевым ранением в области шеи. С 29 апреля он находился в госпитале на стационарном лечении, а с 5 мая – в реабилитационном отпуске - до 18 июня. По предварительной версии, военнослужащий ранил себя сам.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса (доведение военнослужащего до самоубийства), начато уголовное производство.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд лиц, проводятся другие следственные действия.

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