СК Армении возбудил дело о предполагаемом самоубийстве солдата-срочника

Следственный комитет Армении возбудил дело по факту смерти военнослужащего.

Следственный комитет Армении возбудил дело по факту смерти военнослужащего.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил в соцсети пресс-секретарь комитета Гор Абрамян.

Сообщается, что 6 июня в 22:10 бригада скорой помощи доставила в больничный комплекс при Ереванском медицинском университете солдата-срочника с ножевым ранением в области шеи. С 29 апреля он находился в госпитале на стационарном лечении, а с 5 мая – в реабилитационном отпуске - до 18 июня. По предварительной версии, военнослужащий ранил себя сам.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса (доведение военнослужащего до самоубийства), начато уголовное производство.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд лиц, проводятся другие следственные действия.