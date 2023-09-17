СК Армении возбудил 8 уголовных дел по фактам предвыборных нарушений в Ереване

Следственный комитет Армении возбудил 8 уголовных дел по фактам нарушений на выборах мэра Еревана.

Следственный комитет Армении возбудил 8 уголовных дел по фактам нарушений на выборах мэра Еревана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, все эти нарушения были зафиксированы в период предвыборной кампании – с 23 августа по 15 сентября включительно.

Речь идет о таких нарушениях, как принуждение к участию в агитации, повреждение агитационного имущества, принуждение к участию в предвыборном митинге, а также хулиганство или применение насилия.

Еще два сообщения о предполагаемых нарушениях было получено в день самого голосования, однако СК решил не возбуждать уголовных дел по ним.

Напомним, 17 сентября в армянской столице прошли выборы в Совет старейшин, который должен затем избрать мэра. Явка на них составила 28,46%.