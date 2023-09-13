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СК Армении: Военнослужащий выстрелил себе в голову из пулемета

СК Армении: Военнослужащий выстрелил себе в голову из пулемета Следственный комитет Армении назвал суицид предварительной версией гибели солдата срочной службы Алекса Аванесяна.
В регионе
13 сентября 2023 г. 13:32
СК Армении: Военнослужащий выстрелил себе в голову из пулемета

Следственный комитет Армении назвал суицид предварительной версией гибели солдата срочной службы Алекса Аванесяна.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Ранее МО Армении сообщило о гибели военнослужащего в одной из воинских частей в результате полученного огнестрельного ранения.

В сообщении СК говорится о том, что 12 сентября из военной полиции поступило сообщение о том, что в тот же день около 19:50 на территории, примыкающей к огневой позиции одной из воинских частей на северо-восточном направлении, было найдено тело рядового Алекса Аванесяна с огнестрельным ранением в голову. Рядом был найден закрепленный за ним пулемет РПК.

По предварительным данным, произошло самоубийство. Инициировано уголовное дело по статье "доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности", выясняются подробности инцидента.

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