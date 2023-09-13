СК Армении: Военнослужащий выстрелил себе в голову из пулемета

Следственный комитет Армении назвал суицид предварительной версией гибели солдата срочной службы Алекса Аванесяна.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.
Ранее МО Армении сообщило о гибели военнослужащего в одной из воинских частей в результате полученного огнестрельного ранения.
В сообщении СК говорится о том, что 12 сентября из военной полиции поступило сообщение о том, что в тот же день около 19:50 на территории, примыкающей к огневой позиции одной из воинских частей на северо-восточном направлении, было найдено тело рядового Алекса Аванесяна с огнестрельным ранением в голову. Рядом был найден закрепленный за ним пулемет РПК.
По предварительным данным, произошло самоубийство. Инициировано уголовное дело по статье "доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности", выясняются подробности инцидента.