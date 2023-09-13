СК Армении: Военнослужащий выстрелил себе в голову из пулемета

Следственный комитет Армении назвал суицид предварительной версией гибели солдата срочной службы Алекса Аванесяна.

Следственный комитет Армении назвал суицид предварительной версией гибели солдата срочной службы Алекса Аванесяна.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Ранее МО Армении сообщило о гибели военнослужащего в одной из воинских частей в результате полученного огнестрельного ранения.

В сообщении СК говорится о том, что 12 сентября из военной полиции поступило сообщение о том, что в тот же день около 19:50 на территории, примыкающей к огневой позиции одной из воинских частей на северо-восточном направлении, было найдено тело рядового Алекса Аванесяна с огнестрельным ранением в голову. Рядом был найден закрепленный за ним пулемет РПК.

По предварительным данным, произошло самоубийство. Инициировано уголовное дело по статье "доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности", выясняются подробности инцидента.