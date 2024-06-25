СК Армении: Умер солдат-срочник в одной из воинских частей

В Армении умер солдат-срочник Давид Нерсисян.

В Армении умер солдат-срочник Давид Нерсисян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет страны.

Сообщается, что инцидент произошел в районе 09:40 в одной из воинских частей Сисиана: состояние стоящего в строю солдата резко ухудшилось, он потерял сознание. Его срочно госпитализировали, но в 10։00 была зафиксирована смерть.

По факту смерти возбуждено уголовное дело. В ходе внешнего осмотра на теле военнослужащего не обнаружено следов насилия. Назначен ряд экспертиз для выяснения причины смерти. Следователи допросили группу лиц, предварительное следствие продолжается.