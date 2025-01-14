СК Армении: Уголовное дело заведено по факту гибели депутата

По факту гибели 36-летнего депутата парламента Армении от фракции "Айастан" Мгера Саакяна возбуждено уголовное дело.

По факту гибели 36-летнего депутата парламента Армении от фракции "Айастан" Мгера Саакяна возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований по обеспечению безопасности дорожного движения или правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (пункт 2 статьи 342 УК Армении).

"На данный момент предварительной версии ДТП нет", - уточнили в ведомстве.

ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился сам Саакян, произошло 13 января. Автомобиль парламентария Honda скатился в ущелье на 90-м км дороги Ереван-Мегри.