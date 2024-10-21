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СК Армении сообщил о ранении ученика на уроке военной подготовки в Ереване

СК Армении сообщил о ранении ученика на уроке военной подготовки в Ереване В одной из школ Еревана ученик получил ранение в результате случайного выстрела со стороны другого ученика из пневматической (тировой) винтовки на уроке начальной военной подготовки.
В регионе
21 октября 2024 г. 12:44
СК Армении сообщил о ранении ученика на уроке военной подготовки в Ереване

В одной из школ Еревана ученик получил ранение в результате случайного выстрела со стороны другого ученика из пневматической (тировой) винтовки на уроке начальной военной подготовки.

Как передает Report, об этом Armenia Today сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян.

"В настоящее время нет данных о применении огнестрельного оружия или о причинении огнестрельного ранения несовершеннолетнему во время указанного инцидента", – подчеркнул он.

СК 15 октября возбудил уголовное дело по пп. 4 и 8 ч. 2 ст. 167 УК Армении (причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего с применением оружия). Максимальное наказание по ней – лишение свободы сроком на пять лет.

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