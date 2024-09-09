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СК Армении: Сержант выстрелил в сослуживца, представив это как членовредительство

СК Армении: Сержант выстрелил в сослуживца, представив это как членовредительство В Армении военнослужащий выстрелил в сослуживца и представил случившееся как членовредительство.
В регионе
9 сентября 2024 г. 16:03
СК Армении: Сержант выстрелил в сослуживца, представив это как членовредительство

В Армении военнослужащий выстрелил в сослуживца и представил случившееся как членовредительство.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба СК Армении.

Инцидент произошел 19 сентября 2023 году на одной из боевых позиций. До того поступило сообщение о том, что солдат срочной службы А. Геворкян выстрелил себе в ногу из АКМ сослуживца.

Однако в ходе расследования выяснилось, что инциденту предшествовала ссора между младшим сержантом В.М. и Геворкяном по вопросу, не связанному со службой. В.М. в ходе ссоры взял оружие из оружейного шкафа, зарядил и выстрелил в воздух. После чего – в самого оппонента.

После этого он отдал автомат Геворкяну, чтобы тот оставил на оружии свои отпечатки. Он призвал других солдат, чтобы те заявили, что именно Геворкян случайно выстрелил в себя.

В.М. предъявлено обвинение, он арестован. Материалы дела направлены в суд.

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