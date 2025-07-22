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СК Армении расследует причины смерти российского туриста в аэропорту "Звартноц"

СК Армении расследует причины смерти российского туриста в аэропорту "Звартноц" В Армении возбудили уголовное дело по факту смерти российского туриста в ереванском аэропорту "Звартноц".
В регионе
22 июля 2025 г. 13:08
СК Армении расследует причины смерти российского туриста в аэропорту Звартноц

В Армении возбудили уголовное дело по факту смерти российского туриста в ереванском аэропорту "Звартноц".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Кима Авдаляна.

Дело возбудили по признакам ч. 1 ст. 155 УК (убийство, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет).

Авдалян пояснила, что в соответствии с новым Уголовным кодексом, внезапная смерть также квалифицируется по статье об убийстве.

В СК добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится предварительное следствие для установления обстоятельств происшествия.

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