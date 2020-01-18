​СК Армении раскрыл детали смерти экс-главы СНБ Кутояна

Экс-глава СНБ Армении Георгий Кутоян, тело которого нашли накануне в Ереване, еще в декабре беспорядочно стрелял по стенам своей квартиры.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, ссылаясь на данные следствия.

Отметим, что начальник управления по расследованию особо важных дел СК Артур Меликян сообщил журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", рассматривается и версия убийства.

Согласно сообщению, которое пресс-секретарь разместила на своей странице в соцсети Facebook, в гостиной квартиры Г.Кутояна на столе перед диваном, где было обнаружено его тело, следователи нашли 35 стреляных гильз и шесть пуль, на полу гостиной - семь гильз и одну пулю, на кухне - еще три пули.

"У правой ноги Кутояна на полу лежал пистолет Glock без патронов. На стене напротив дивана, разделяющей гостиную с кухней, обнаружено 41 повреждение, в том числе сквозное... Получены данные, что в конце декабря Кутоян один приехал в указанную квартиру, где после употребления алкоголя произвел по стене 35 беспорядочных выстрелов из принадлежащего ему пистолета Glock 34", - отметила Н.Арутюнян. По ее словам, в дальнейшем "по просьбе Кутояна его жена собрала стреляные гильзы и пули и положила на стол перед диваном".

Н.Арутюнян отметила, что, по данным следствия, с 9 декабря Кутоян после возвращения в Армению из-за рубежа временно проживал в отцовском доме в Ереване, однако иногда посещал принадлежащую ему квартиру по адресу Паруйра Севака.

"В ходе следствия получены данные, что 16 января Кутоян примерно в 15.20 отправился из отцовского дома на такси в квартиру на улице Паруйра Севака, заранее предупредив членов семьи, что намерен отдохнуть там два-три дня. Его родные, которым не удавалось связаться с ним по телефону, отправились 17 января в указанную квартиру, где жена обнаружила тело Кутояна", - сообщила Н.Арутюнян. Она добавила, что проведены многочисленные допросы, в том числе допрошен водитель такси, назначены экспертизы.