СК Армении прекратил дело в связи с закупкой при Саргсяне бракованного оружия

Следственный комитет Армении прекратил уголовное дело в связи с закупкой при третьем президенте Серже Саргсяне бракованного оружия на $42 млн.

Следственный комитет Армении прекратил уголовное дело в связи с закупкой при третьем президенте Серже Саргсяне бракованного оружия на $42 млн.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Впервые публично обвинение в адрес Саргсяна по поводу этого оружия озвучил премьер-министр Никол Пашинян в марте 2020 года на одном из митингов. Он заявлял, что при Саргсяне Армения приобрела оружие на $42 млн, но "это всего лишь металлолом". Он тогда сообщил также о возбуждении в этой связи уголовного дела.

По некоторым данным, речь шла о системах радиоэлектронной борьбы. Фигурантом дела был бывший командующий войсками РЭБ полковник Ваан Аветисян.

Сейчас, после почти 6 лет следствия правоохранительные органы решили закрыть дело. Изначально оно расследовалось в Службе нацбезопасности, затем его передали в СК.