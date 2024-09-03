СК Армении представил подробности гибели военнослужащего

Следственный комитет Армении представил подробности гибели военнослужащего Эдгара Алексаняна.

Следственный комитет Армении представил подробности гибели военнослужащего Эдгара Алексаняна.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По данным СК, тело найдено на боевой позиции. По предварительной онформации, выстрел в область подбородка осуществил сам военнослужащий.

Других следов насилия на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Инициировано уголовное дело, следствие продолжается.

Ранее МО Армении сообщило, что в одной из воинских частей обнаружено тело армянского военнослужащего с огнестрельным ранением.