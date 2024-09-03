СК Армении представил подробности гибели военнослужащего

Следственный комитет Армении представил подробности гибели военнослужащего Эдгара Алексаняна.
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По данным СК, тело найдено на боевой позиции. По предварительной онформации, выстрел в область подбородка осуществил сам военнослужащий.
Других следов насилия на теле не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Инициировано уголовное дело, следствие продолжается.
Ранее МО Армении сообщило, что в одной из воинских частей обнаружено тело армянского военнослужащего с огнестрельным ранением.