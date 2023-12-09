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СК Армении потратил из госбюджета $70 млн на программу слежки за соцсетями

СК Армении потратил из госбюджета $70 млн на программу слежки за соцсетями Следственный комитет Армении потратил 70 тыс. долларов из госбюджета на программу Maltego, которая позволит мониторить соцсети.
В регионе
9 декабря 2023 г. 11:56

Следственный комитет Армении потратил 70 тыс. долларов из госбюджета на программу Maltego, которая позволит мониторить соцсети.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Эта компьютерная программа - мощная система сбора информации. Она позволяет искать любую информацию в социальных сетей, адресах электронной почты, номерах телефонов и многом другом. Местоположение разыскиваемого человека также можно определить с помощью этой программы.

"С помощью программы можно например узнать, сколько людей призывали к насильственным действиям в отношении премьера Никола Пашиняна", – отмечает издание.

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