СК Армении потратил из госбюджета $70 млн на программу слежки за соцсетями

Следственный комитет Армении потратил 70 тыс. долларов из госбюджета на программу Maltego, которая позволит мониторить соцсети.
Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".
Эта компьютерная программа - мощная система сбора информации. Она позволяет искать любую информацию в социальных сетей, адресах электронной почты, номерах телефонов и многом другом. Местоположение разыскиваемого человека также можно определить с помощью этой программы.
"С помощью программы можно например узнать, сколько людей призывали к насильственным действиям в отношении премьера Никола Пашиняна", – отмечает издание.