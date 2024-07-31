СК Армении передал в суд дело о хищения госсредств в размере 1 млн долларов

Дело о хищения государственных средств, предназначенных для программы развития интенсивных садов в Араратской области Армении, по которому проходят 12 обвиняемых, направлено в суд.

Дело о хищения государственных средств, предназначенных для программы развития интенсивных садов в Араратской области Армении, по которому проходят 12 обвиняемых, направлено в суд.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Речь идет о программе, в рамках которой государство компенсирует 50% расходов на создание интенсивных садов.

Согласно материалам дела, житель Араратской области В.Д. с июля 2021 г. до марта 2023 г. организовал преступную группировку, составлял фальшивые документы, представлял сметы с завышенными ценами и похитил у государства 412 млн драмов (более 1 млн долларов). Также была попытка хищения 757 млн драмов (почти 2 млн долларов), однако она провалилась, поскольку преступная схема была разоблачена.

В частности, В.Д. лично курировал работу, давал поручения и представлял фальшивые документы в Министерство экономики.