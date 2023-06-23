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СК Армении обвиняет 6 человек в представлении поддельных документов об участии в войне

СК Армении обвиняет 6 человек в представлении поддельных документов об участии в войне Следственный комитет Армении предъявил обвинение шести гражданам, которые подозреваются в представлении поддельных документов об участии в 44-дневной войне.
В регионе
23 июня 2023 г. 13:37
СК Армении обвиняет 6 человек в представлении поддельных документов об участии в войне

Следственный комитет Армении предъявил обвинение шести гражданам, которые подозреваются в представлении поддельных документов об участии в 44-дневной войне.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, руководитель Котайкского филиала ОО "Союз заклятых борцов за свободу" и председатель организации "Смертники-патриоты" К. Гилоян разработал схему, по которой предоставлял справки об участии в войне, а также ложную информацию о сроках участия разных лиц в военных действиях. Таким образом, он вместе с подельниками В. Саркисяном и А. Аванесяном получали 3-5 тыс. драмов (7-12 долларов) за каждый "дополнительный день" участия в боевых действиях.

Гилоян в 2020 году потребовал от глав севанских филиалов организаций В. Сагателяна и Г. Маргаряна данные о членах их отрядов, которые участвовали в войне и тех, кто не участвовал. После этого Гилоян предоставил главе организации "Союз заклятых борцов за свободу" список из 107 человек, часть которых не участвовала в боевых действиях.

В результате применения этой схемы Гилояну и 21 человеку, не участвовавшим в войне, в январе-июле было перечислено 3,8 млн драмов (9,5 тыс. долларов). Еще 53 участника войны, которым были приписаны сроки участия в боевых действиях, было перечислено 4,1 млн драмов (10 тыс. долларов). Узнав о разработанной схеме, главы севанских филиалов организаций "Союз заклятых борцов за свободу" В. Сагателян и "Смертники-патриоты " Г. Маргарян согласились на ее применение. Они договорились, что 37 членов их отрядов из 53 обналичат надбавки и отдадут им. Таким образом, они заполучили порядка 2 млн драмов (5 тыс. долларов).

Из причиненного государству ущерба в размере 7,8 млн драмов (почти 20 тыс. долларов) восстановлено 5,2 млн драмов (почти 13 тыс. долларов). Предварительное следствие завершено. Дело направлено надзорному прокурору.

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