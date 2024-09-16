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СК Армении обнародовал детали нашумевшего похищения жены бизнесмена из США

СК Армении обнародовал детали нашумевшего похищения жены бизнесмена из США Похищенная в Армении 55-летняя супруга предпринимателя из США была обнаружена пристегнутой наручниками к кровати. Ее удерживали в пристройке к церкви в Тавушской области.
В регионе
16 сентября 2024 г. 13:54
СК Армении обнародовал детали нашумевшего похищения жены бизнесмена из США

Похищенная в Армении 55-летняя супруга предпринимателя из США была обнаружена пристегнутой наручниками к кровати. Ее удерживали в пристройке к церкви в Тавушской области.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Нашумевшее похищение гражданки Армении и США произошло 4 сентября в бассейном комплексе "Сан-Марко" на окраине Еревана. Похитители представились сотрудниками Службы нацбазопасности.

Отмечается, что похищение тщательно планировалось группой из пяти человек с июня. "Сливал" информацию о женщине, ее семье и финансовом положении некий В.И.

Один из похитителей отправился в Грузию 5 сентября, приобрел грузинские номера и установил связь с предпринимателем, находящимся в США (посредством Whatsapp и Telegram), потребовав выкуп в размере 4 млн долларов криптовалютой.

Женщина была обнаружена сотрудниками полиции 8 сентября, четверо из пяти членов преступной группы были задержаны.

Они обвиняются по ст.191 и 319 УК Армении (похищение, создание преступной группировки). Поиски еще одного продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan İstintaq Komitəsi amerikalı biznesmenin həyat yoldaşının oğurlanmasının təfərrüatlarını açıqlayıb

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