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СК Армении назвал терактом проникновение вооруженного человека в мэрию Масиса

СК Армении назвал терактом проникновение вооруженного человека в мэрию Масиса Следственный комитет (СК) Армении охарактеризовал как терроризм проникновение вооруженного мужчины в здание мэрии города Масис.
В регионе
20 августа 2022 г. 20:57
СК Армении назвал терактом проникновение вооруженного человека в мэрию Масиса

Следственный комитет (СК) Армении охарактеризовал как терроризм проникновение вооруженного мужчины в здание мэрии города Масис.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"В рамках уголовного дела, возбужденного Масисским следственным отделом Следственного управления Араратской области, СК Армении проводятся следственные и процессуальные действия по выяснению обстоятельств террористического акта в мэрии Масиса", - говорится в заявлении.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства 36-летнего мужчины.

В пятницу вечером вооруженный гранатами и пистолетом человек ворвался в здание мэрии армянского города Масис. После трехчасовых переговоров, которые не дали результатов, спецназ полиции вошел в здание и обнаружил тело мужчины. В полиции заявили, что он покончил с собой.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan İstintaq Komitəsi Masis meriyasına silahlı hücumu terror aktı adlandırıb

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