СК Армении назвал терактом проникновение вооруженного человека в мэрию Масиса

Следственный комитет (СК) Армении охарактеризовал как терроризм проникновение вооруженного мужчины в здание мэрии города Масис.

Следственный комитет (СК) Армении охарактеризовал как терроризм проникновение вооруженного мужчины в здание мэрии города Масис.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"В рамках уголовного дела, возбужденного Масисским следственным отделом Следственного управления Араратской области, СК Армении проводятся следственные и процессуальные действия по выяснению обстоятельств террористического акта в мэрии Масиса", - говорится в заявлении.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства 36-летнего мужчины.

В пятницу вечером вооруженный гранатами и пистолетом человек ворвался в здание мэрии армянского города Масис. После трехчасовых переговоров, которые не дали результатов, спецназ полиции вошел в здание и обнаружил тело мужчины. В полиции заявили, что он покончил с собой.