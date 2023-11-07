СК Армении назвал причину ареста бывшего депутата парламента

Следственный комитет (СК) Армении назвал причину ареста экс-депутата парламента Армении, председателя фонда "Возвращение" Арагаца Ахояна.

Следственный комитет (СК) Армении назвал причину ареста экс-депутата парламента Армении, председателя фонда "Возвращение" Арагаца Ахояна.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что Ахоян 8 июня этого года на своей странице в соцсети "озвучил публичные призывы к применению насилия". В частности, он, используя ненормативную лексику, призвал составить список тех, кого нужно убить после отстранения премьер-министра Никола Пашиняна от власти.

3 ноября в отношении Ахояна было инициировано уголовное преследование по статье 330 УК Армении (публичный призыв к насилию). Ахояна задержали, в суд представили ходатайство о его аресте. Суд частично удовлетворил ходатайство, бывшего депутата арестовали на месяц.

10.10

Арестован бывший депутат Национального собрания Армении, председатель фонда “Возвращение“ Арагац Ахоян.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Других подробностей не приводится.

Напомним, что в 2021 году Ахоян обвинялся в попытке захвата здания правительства. 28 января 2021 года граждане собрались на площади Республики с акцией протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, а некоторые из участников попытались пробраться в здание правительства. После этого инцидента были подвергнуты приводу более двух десятков граждан, в их числе Арагац Ахоян.

В апреле 2022 года стало известно, что Ахояну предъявлено обвинение по части 1 статьи 226.2 УК РА (публичные призывы к совершению насилия, публичное оправдание или пропаганда насилия). В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.