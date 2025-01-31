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СК Армении направило 30 уведомлений свидетелям инцидента с участием жены премьера

СК Армении направило 30 уведомлений свидетелям инцидента с участием жены премьера Следственный комитет Армении направил порядка 30 уведомлений свидетелям инцидента с участием жены премьер-министра Никола Пашиняна - Анны Акопян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд".
В регионе
31 января 2025 г. 10:09
СК Армении направило 30 уведомлений свидетелям инцидента с участием жены премьера

Следственный комитет Армении направил порядка 30 уведомлений свидетелям инцидента с участием жены премьер-министра Никола Пашиняна - Анны Акопян в мемориальном комплексе "Цицернакаберд".

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд".

Большинство уведомлений направлено членам "Национального демократического полюса", которых СК каждый день приглашает на допрос. Следователи продолжают искать людей, выкрикивавших: "предательница", "отдавшая земли", но найти не могут.

После инцидента было задержано 7 человек. Инициировано производство по статье 239 УК Армении (разжигание или пропагандa ненависти, нетерпимости или вражды).

Сейчас в качестве обвиняемого проходит один человек – 67-летний Тигран Дрмеян, его дело уже находится в суде.

24 апреля 2024 года супругу премьера, которая приехала с младшей дочерью Арпи в мемориальный комплекс "Цицернакаберд", освистали.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyanın həyat yoldaşının iştirakı ilə baş verən insidentlə bağlı 30 şahidə bildiriş göndərilib

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