СК Армении направил в суд материалы по "короновирусному делу"

Дело о фальсификации при мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса в Армении, по которому проходят 20 обвиняемых, направлено в суд.

Дело о фальсификации при мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса в Армении, по которому проходят 20 обвиняемых, направлено в суд.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно материалам дела, действовали две схемы фальсификаций. По одной предоставлялись подложные сертификаты о вакцинации, а по второй, поддельные результаты тестов на COVID-19.

В рамках дела в отношении 44 человек было начато уголовное производство, причем 25 из них медработники. 20 производств с обвинительными заключениями направлены в суд, 41 продолжается, а 8 прекращены.

Отметим, что это не первое дело о фальсификациях во время пандемии. Есть еще одно "коронавирусное дело" в рамках которого под стражу сроком на 2 месяца были заключены вице-мэр Еревана, бывший замминистра здравоохранения Армении Геворг Симонян, глава клиники "Медлайн" Бабкен Шаумян и замдиректора этой клиники Лилия Овакимян. Симоняна обвиняли в том, что в 2020-2022 годах он не выполнил свои служебные обязательства, будучи назначенным ответственным за реализацию госпрограммы по предотвращению распространения, контроля и лечению коронавирусной инфекции. Позже он был освобожден.