СК Армении инициировал дело об организации массовых беспорядков

Следственный комитет (СК) Армении инициировал уголовное производство по статье об организации массовых беспорядков.
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По сообщению ведомства, 12 июня в 19:30 в ходе акции протеста на перекрестке пр. Баграмяна –ул. Демирчяна в Ереване протестующие, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, устроили массовые беспорядки.
Отмечается, что беспорядки сопровождались применением силы в отношении полицейских – их били руками и ногами, а также швыряли в них разные предметы.
Согласно информации СК, исследуются видеозаписи с камер, установленных на данной территории, а также проводится расследование для установления личностей организаторов и участников беспорядков.
Ранее полиция