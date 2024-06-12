СК Армении инициировал дело об организации массовых беспорядков

Следственный комитет (СК) Армении инициировал уголовное производство по статье об организации массовых беспорядков.

Следственный комитет (СК) Армении инициировал уголовное производство по статье об организации массовых беспорядков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По сообщению ведомства, 12 июня в 19:30 в ходе акции протеста на перекрестке пр. Баграмяна –ул. Демирчяна в Ереване протестующие, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, устроили массовые беспорядки.

Отмечается, что беспорядки сопровождались применением силы в отношении полицейских – их били руками и ногами, а также швыряли в них разные предметы.

Согласно информации СК, исследуются видеозаписи с камер, установленных на данной территории, а также проводится расследование для установления личностей организаторов и участников беспорядков.