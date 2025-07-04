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СК Армении: Четверо арестованы после недавних обысков в ереванском офисе ГК "Ташир"

СК Армении: Четверо арестованы после недавних обысков в ереванском офисе ГК "Ташир" Суд в Ереване арестовал еще двух человек после недавних обысков в столичном офисе ГК "Ташир".
В регионе
4 июля 2025 г. 14:39
СК Армении: Четверо арестованы после недавних обысков в ереванском офисе ГК Ташир

Суд в Ереване арестовал еще двух человек после недавних обысков в столичном офисе ГК "Ташир".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

В рамках уголовного дела теперь уже четверо арестованных. Первых двух сотрудников компании взяли под стражу 3 июля.

Обыски в офисе прошли 2 июня, затем стало известно, что уголовное дело возбуждено по факту отмывания денег в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов.

Отметим, что владелец "Ташир" Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Сразу после этого власти заявили о решении огосударствить и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию ЗАО "Электрические сети Армении". Вчера парламент страны во втором и окончательном чтении принял соответствующий законопроект.

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